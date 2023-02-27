إذاعة القرآن الكريم تنشر صورة مبهرة لاكتمال القمر فوق المسجد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - نشرت إذاعة القرآن الكريم عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة للمسجد النبوى الشريف والقمر يزين السماء فوقه، وعلقت على الصورة، قائلة: "لحظة اكتمال القمر فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم".





ويعد المسجد النبوى هو أحد أكبر المساجد فى العالم، وثانى أقدس موقع فى الإسلام بعد المسجد الحرام فى مكة المكرمة، وبناه النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى المدينة المنورة بالسعودية بعد هجرته سنة 1 هجريًا بجانب بيته.

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