لمستخدمى أندرويد.. 4 نصائح مهمة للاستخدام الآمن لمتجر التطبيقات

جدة - نرمين السيد - وأوضح خبراء فى الأمن السبيرانى لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هناك خطوات ضرورية يجب على كل مستخدم أندرويد أن يتحقق منها عند تنزيل اى تطبيق جديد.

وتابعوا: "فى بعض الأحيان تشق التطبيقات الخطيرة طريقها إلى متجر تطبيقات بلاى ستور، الأمر الذى يؤدى إلى خداعك او اختراق هاتفك"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وقدم جرانت ويات، النصائح الآتية للاستخدام الآمن لمتجر التطبيقات على هواتف أندرويد:

نصائح للاستخدام الآمن لمتجر التطبيقات

أولًا: التنزيلات، أول قاعدة يجب الانتباه إليها هى عدد تنزيلات التطبيق المراد تحميله، إذا كان عدد التنزيلات منخفضًا، فمن المحتمل أن يكون تطبيقًا مزيفًا.

ثانيًا: الوصف، إذا كان وصف التطبيق مكتوبًا بلغة إنجليزية غير دقيقة، او يبدو انه من صنع "روبوت"، فيجب الحذر من هذا التطبيق.

ثالثًا: التصريحات، من المهم للغاية التحقق من التصريحات "PERMISSIONS" التى يطلبها التطبيق، فإذا كانت لا تتصابق مع وظيفة التطبيق، فلا ينصح بتحميله، فعلى سبيل المثال، "لماذا سيحتاج تطبيقًا للصور تصريحًا للاطلاع على رسائلك النصية أو جهات الاتصال الخاصة بك؟".

رابعًا: الشركة المصنعة، يجب التأكد من "صاحب التطبيق" والبحث عليه فى محركات البحث، لأنه سيعطيك لمحة عن مصداقيته.

وأوصى ويات مستخدمى أندرويد بالإبلاغ عن التطبيقات المزيفة فى حال مصادفتها على "بلاى ستور" للحفاظ على متجر آمن.