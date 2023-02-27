مشكلة فى المحرك تلغى محاولة «سبيس إكس» لإطلاق 4 رواد لمحطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - وتوقف العد التنازلى مع بقاء دقيقتين فقط على الإطلاق من مركز "كينيدى للفضاء"، ومع تبقى جزء من الثانية فقط على الانطلاق، لم يكن هناك وقت للتعامل مع المشكلة التى كانت فى نظام اشتعال المحرك، بحسب ما ذكرته "أسوشييتد برس".

ولم تعلن "سبيس إكس" موعد المحاولة المقبلة، والتى قد تكون فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، على الرغم من توقعات الطقس السىء.

يشار إلى أن اثنين من رواد الفضاء الأربعة من "ناسا"، بالإضافة لرائد فضاء روسى وآخر من الإمارات، كانوا مربوطين فى الكبسولة فوق صاروخ فالكون، بحسب ما نقلته "العربية".

وعندما أعلنت "سبيس إكس" أن الوقود سيبدأ فى الخروج من الصاروخ، أجاب قائد الفريق ستيفن بوين: "سنجلس هنا فى الانتظار"، بينما كان من المتوقع ان يستفرق الأمر قرابة الساعة.

يذكر أن بوين وطاقمه وبينهم سلطان النيادى، أول رائد فضاء إماراتى وعربى يكلف بمهمة فضائية مدتها شهر، سيحلون محل طاقم "سبيس إكس" الذى ذهب إلى المحطة الفضائية فى أكتوبر من العام الماضى.