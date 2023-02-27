فى طور التربيع الأول لشهر شعبان.. القمر يقترن بكوكب المريخ الليلة (صورة)

جدة - نرمين السيد - قالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها الرسمى على منصة "تويتر"، إن القمر فى طور التربيع الأول لشهر شعبان اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 بعد بداية الليل سيشاهد مقترنًا بكوكب المريخ على قبة السماء حيث سيفصل بينهما حوالى درجة.





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