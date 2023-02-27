طفرة تكنولوجية.. تقنيات جديدة فى عالم الهواتف الذكية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - انتشرت بشكل كبير وعلى نطاق واسع عدد من التقنيات الجديدة للهواتف الذكية استطاعت تحقيق طفرة تكنولوجية فى عالم الهواتف والاتصالات، سهلت كثيرا من الاستخدام اليومى للأفراد.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أهم التقنيات جديدة فى عالم الهواتف الذكية: كانت خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية بالمناطق الفقيرة من الشبكات الخلوية من أهم التقنيات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، حيث تتوفر فى هواتف الشركات الكبرى. يأتى ذلك إلى جانب بطاريات الحالة الصلبة والتى تطيل من عمر البطارية، وتسرع من أوقات الشحن، وتقلل من خطر ارتفاع الحرارة أو الانفجار.

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