وان بلس تطرح لون جديد من سماعة «Buds Pro 2» فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها تطرح سماعتها "OnePlus Buds Pro 2" باللون الأبيض، بعد أن كانت متوفرة فى الأسواق باللون الأسود والأخضر.

وأضافت الشركة إلى أن اللون الأبيض الجديد يتوفر بجانب الألوان المتاحة فى الأسواق خلال الفترة القادمة.

وتتوفر "OnePlus Buds Pro 2" فى السوق بسعر 130 دولار، كما تزود بميزة إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة "48dB" كما تأتى بنمط شفاف للاستماع لمحيط المستخدم.

وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2، بالإضافة إلى أنها يمكن اتصالها باثنان من الأجهزة فى نفس الوقت.

وتواصل السماعة عملها لفترة طويلة تصل إلى 39 ساعة أو 9 ساعات من التشغيل للسماعة فقط على أن ينخفض إلى 6 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وفقا لما جاء فى "Gizmochina".