جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها تطرح سماعتها "OnePlus Buds Pro 2" باللون الأبيض، بعد أن كانت متوفرة فى الأسواق باللون الأسود والأخضر.
وأضافت الشركة إلى أن اللون الأبيض الجديد يتوفر بجانب الألوان المتاحة فى الأسواق خلال الفترة القادمة.
وتتوفر "OnePlus Buds Pro 2" فى السوق بسعر 130 دولار، كما تزود بميزة إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة "48dB" كما تأتى بنمط شفاف للاستماع لمحيط المستخدم.
وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2، بالإضافة إلى أنها يمكن اتصالها باثنان من الأجهزة فى نفس الوقت.
وتواصل السماعة عملها لفترة طويلة تصل إلى 39 ساعة أو 9 ساعات من التشغيل للسماعة فقط على أن ينخفض إلى 6 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وفقا لما جاء فى "Gizmochina".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وان بلس تطرح لون جديد من سماعة «Buds Pro 2» فى الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.