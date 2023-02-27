جدة - نرمين السيد - وكثرت الشكاوى حول سرقة سماعات الأذن سماعات الأذن الفاخرة من رؤوس 21 شخصا من خلال استخدام الدراجات النارية الصغيرة. وقام اللصوص بانتزاع السماعات من طراز "أبل إيربودز ماكس" والتى تباع بـ 549 دولارا للقطعة الواحدة. وانتشرت تلك الجرائم فى نيويورك وخصوصا فى منتصف اليوم وما بعد الظهيرة، ولكن لم يتم القبض على اللصوص. ونشرت الشرطة صورة لمشتبه وفيديو يرصد أحدهم وهو ينزل من الدراجة حاملا سماعتين من طراز "إيربودز ماكس". ويأتى طراز إيربودز ماكس بتصميم من فوق الأذن وله عصابة رأس قابلة للتعديل وتصل بين الجانبين الأيمن والأيسر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصابة مخصصة لسرقة سماعات «أبل إيربودز ماكس» فى نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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