جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Xiaomi 13" بشاشة يبلغ قياسها 6.36 بوصة، وبتقنية عرض HDR10+، ونظام Dolby Vision. ويزود الهاتف ب كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، كاميرا ultrawide بدقة 12 ميجابيكسل، و كاميرا التقريب 3x بدقة 10 ميجابيكسل. ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة يبلغ سعتها 4500 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات، والشحن اللاسلكى بقوة 50 وات. ويتوفر الهاتف بألوان عدة منها الأسود والأبيض والأخضر، وبسعر يبلع 999 يورو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد طرحه فى الأسواق.. مواصفات وسعر هاتف شاومى الجديد «Xiaomi 13» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.