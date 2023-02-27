لخوفها من كورونا.. الشرطة تنهى حبس هندية وابنها بعد 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن هناك سيدة تدعى "مونمون مانجى" قررت حبس نفسها مع ابنها البالغ من العمر 10 سنوات فى منزلهما بمدينة جوروجرام بولاية هاريانا الهندية، بسبب كورونا.

وحبست السيدة الهندية نفسها مع ابنها فى منزلهما لمدة 3 سنوات، خوفا من الإصابة بكورونا، ومنذ ظهور الفيروس منعت دخول الزوج منزله ليقيم بعيدا عنهما للحفاظ على صحتهما، بسبب دخولها فى حالة من الذعر والهستيريا حيث كانت مؤمنة بأن ابنها سيموت إذا خرج من المنزل.

وتواصل الزوج مع الشرطة لإنهاء حبس مانجى وابنها، فكانت وسيلة التواصل الوحيدة بين الأب وابنه هى مكالمات الفيديو، وكان يحضر البقالة والضروريات ويتركها خارج الباب.

وبالفعل تدخل الشرطة الهندية وأنهت ذلك الحبس الاختيارى وبعد عملية الإنقاذ، تم نقل الأم وابنها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وذلك وفقا لما جاء قى "سكاى نيوز".