القاهرة الإخبارية- فى مهمة لـ 6 أشهر.. ناسا ترسل 4 رواد فضاء للمحطة الدولية

جدة - نرمين السيد - وسينضم رائد فضاء إماراتى وآخر روسى إلى اثنين من زملائهما فى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، فى الرحلة التى ستنطلق الساعة 1:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، من مركز كنيدى للفضاء التابع للإدارة فى كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وسينطلق رواد الفضاء الأربعة عبر مركبة الإطلاق "سبيس إكس"، المكونة من صاروخ "فالكون 9" حاملا كبسولة تعمل بشكل مستقل، ومن المتوقع أن يصل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية بعد نحو 25 ساعة، أى صباح بعد غد الثلاثاء.

وهذه هى سادس رحلة طويلة ترسلها "ناسا" على متن مركبة "سبيس إكس"، منذ أن بدأ مشروع الصواريخ الخاصة الذى أسسه ماسك فى إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى الفضاء الخارجى فى مايو 2020.

وكتب ماسك على تويتر: "كل الأنظمة والطقس فى حالة جيدة للإطلاق".