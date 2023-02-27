تجمل بالأخلاق.. التعامل عند الوقوع فى الخطأ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، طريقة التعامل عند الوقوع فى الخطأ.

وتعد كلمة "أنا آسف" من الجمل التى يجب الاستعانة بها عند الوقوع فى الخطأ، ولكن تكرارها لمرات عديدة يجعلها تفقد قيمتها.

وأشار خبراء السلوك إلى أن الاعتذار يمكن أن يساعد فى حل المشكلات، بالإضافة إلى عدد من الخطوات منها:

-الاعتراف بالخطأ:

يساعد الاعتراف بالخطأ من أهم الأمور التى تجعل الشخص أمامك يهدأ ويميل للاستماع إليك.

-الاعتذار:

يعد الاعتذار من الشخص الذى أخطأت فى حقه من الأمور المهمة التى تجعل الفرد يشعر بمقدار أهمية تصحيح الوضع لك والحرص على تحسين صورتك أمامه.

-الكشف عن الندم:

يحتاج الشخص الذى أخطأت فى حقه أن يشعر بندمك تجاه فعلك وأنك أخطأت بحقه، لذا لا تقدم أعذار أو تفسيرات لأنها لا يتقبلها.

وهناك بعض الطرق الأخرى التى يمكن الاستعانة بها للتعامل عند الوقوع فى الخطأ، حيث لا يجب اختراع الأعذار بل يجب أن تكون صادقة، بالإضافة إلى التعبير عن الندم، والتحلى بالبساطة والدقة والصدق، والتحقق من الإقناع وفعل شىء يثبت الندم.