هاربة من كندا.. خنازير خارقة تهدد بغزو الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وحذر الخبراء من أن الولايات المتحدة مهددة بغزو الخنازير الخارقة القادمة من كندا، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "جارديان".

ويعد الخنزير الخارق الهجين هو عبارة عن حيوان عملاق يتمكن من البقاء على قيد الحياة خلال الأجواء الباردة.

وأشار الخبراء إلى أن الخنزير الخارق بدأ ظهوره بسبب المزارعين فى كندا، حيث جمعوا الخنازير البرية والعادية فى نفس الحظائر خلال فترة الثمانينات للتزاوج، ثم أنتجت سلالة ضخمة تعطى الكثير من اللحوم، وبعدها بدأت تلك القطعان فى انتشارها بجميع أنحاء كندا.

واعتقد الخبراء أن تلك الأنواع لا تدعو للقلق وأنها لم تتمكن البقاء على قيد الحياة فى طقس الشتاء بكندا، ولكن أتضح عكس ذلك وظلت باقية على قيد الحياة فى الأجواء الباردة.

وقال الخبير رايان بروك للصحيفة: "إن ذلك الحيوان يبلغ حجمه 300 كيلوجراما، ويقوم بحفر كهف تحت الجليد حتى يصل عمقه إلى مترين لذا يتمكن من البقاء فى الطقس البارد، كما يستخدام أنيابه الحادة لأجل الحصول على الطعام".

ومن المعروف أن الخنازير البرية تسبب أضرارا خطيرة بالبيئة، سواء التهام المحاصيل أو تدمير الأشجار أو تلوث المياه، لذا تشكل خطرا على صحة الإنسان وسلامته.