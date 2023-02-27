بعد انتظار 17 عاما.. عراقية تزن ابنتها بالذهب

جدة - نرمين السيد - وظهر بالفيديو شابة فى العراق وهى تحمل رضيعة بين يديها داخل محل لبيع المصوغات والمجوهرات.

وقالت الشابة فى الفيديو: "أم ديلان أنجبت بنوتة بخير وسلامة وجاءت الينا لـ تزنها بالذهب".

وترجع القصة إلى أن هناك سيدة تدعى أم ديلان، أنجبت طفلة بعد انتظار دام ما يزيد عن 17 عاما، لذا قررت الأم وزنها بالذهب.

ويبلغ وزن الطفلة كيلو ونصف، لذا وضعت ذهب بنفس وزنها، حتى تستخدمهم عند الكبر.