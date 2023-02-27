لتعديل الرسائل.. ميزة جديدة فى واتساب الأسابيع المقبلة

جدة - نرمين السيد - ويعمل التطبيق على طرح ميزة جديدة خلال الأسابيع المقبلة ينتظرها الكثير للتخلص من الشعور بالحرج عند إرسال الرسائل للمستخدمين.

وتساعد تلك الميزة فى إجراء التعديلات على الرسائل بعد إرسالها بالإضافة إلى إمكانية إلغاء إرسالها.

واستعان التطبيق بتلك الميزة من شركة أبل حيث أصدرتها من قبل لتطبيق الرسائل الخاص بها ضمن نظام التشغيل "iOS 16".

وظهرت ميزة واتساب فى تحديث تجريبى للتطبيق، وذلك من خلال تحرير الرسائل وإلغاء إرسالها.

كما سيوفر التطبيق للمستخدمين مدة تصل إلى 15 دقيقة لأجل تعديل الرسائل بعد إرسالها.

ويعمل التطبيق فى نفس الوقت لطرح ميزة جدولة المكالمات الجماعية التى يمكنها المنافسة مع تطبيق مكالمات الفيديو "ZOOM"، من خلال تحديد تاريخ ووقت المكالمات الجماعية.