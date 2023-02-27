عم صلاح الفرو.. صانع «القبقاب البلدى» الأشهر بالدرب الأحمر: مريح للأقدام

جدة - نرمين السيد - عم صلاح الفرو، الأشهر فى صناعته، يبلغ من العمر 68 عاما، يمتلك محلا صغيرا فى باب الخلق بالدرب الأحمر، طول العام يعمل فى تصنيع الشماسى وكراسى البحر. ومع قدوم رمضان، يدخل فى تصنيع القبقاب يدويا وله كثير من الزبائن، ويقوم بتصنيع كميات وأعداد كبيرة. وقال عم صلاح: "القبقاب مزاج عند بعض الناس لأنه مريح لحركة الأرجل، وتكلفة الواحد 20 جنيها، وأصنعه بشكل متقن للغاية وبشكل يدوى".

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