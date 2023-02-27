مصنوعة من الفولاذ.. شاومى تكشف عن ساعتها الذكية Xiaomi Watch S1 Pro

جدة - نرمين السيد - وتأتى الساعة بشاشة أكبر وبطارية ذات عمر أطول مع عدد من الميزات الجديدة الأخرى، وذلك فى المؤتمر العالمى للجوال فى برشلونة MWC 2023.

وتتميز Xiaomi Watch S1 Pro بشاشة بحجم من 1.3 بوصة إلى 1.47 بوصة، وتأتى الشاشة بتقنية AMOLED، ودقة 480 بكسل بكثافة تبلغ 326 بكسل لكل بوصة، ويمكن أن يصل سطوع الشاشة إلى 600 شمعة وهى محمية بطبقة من زجاج الياقوت المقاوم للخدش.

ويمكن استخدام ساعة Watch S1 Pro مع الهواتف الذكية العاملة بنظامى أندرويد و iOS، وتدعم الدفع الإلكترونى اللاسلكى عبر تقنية NFC، ويمكن استخدام الميكرفون والسماعة لإجراء المكالمات الهاتفية اللاسلكية من خلالها.

وصُنعت الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهى مقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار، مما يجعلها مناسبة للسباحة ولكن ليس للغطس، وتدعم الساعة متابعة النشاط الرياضى الحالى لأكثر من 100 نشاط مختلف، وتتضمن مستشعرًا لمعدل ضربات القلب، وحساب سرعة ومسافة الجرى.