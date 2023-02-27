ظاهرة غريبة.. أسراب من الطيور تغزو المكسيك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن الفيديو يعتبر مؤشرًا على كارثة قادمة كزلزال مثلًا، لأن الحيوانات ومنها الطيور تتصرف قبل وقوع مثل تلك الكوارث بطريقة غريبة.

وأرجع آخرون الظاهرة الغريبة إلى هرب الطيور من منطقة حدث فيها خلل بيئى كبيرة أو كارثة مناخية، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

واعتبر فريق آخر هذا التجمع الكبير للطيور مؤشرًا على احتمال هبوب عاصفة أو إعصار، نظرًا لمشاهدة كثيرين تدفقًا كبيرًا للطيور إلى المكسيك مؤخرًا.

وذكرت تقارير محلية أن التفسير العلمى الوحيد لهذا الوحيد لهذا الظهور لكبير للطيور، يرجع إلى أن هذه الشهور تمثل موسم التكاثر بالنسبة لها.