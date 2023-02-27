جدة - نرمين السيد - وأوضح عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن الفيديو يعتبر مؤشرًا على كارثة قادمة كزلزال مثلًا، لأن الحيوانات ومنها الطيور تتصرف قبل وقوع مثل تلك الكوارث بطريقة غريبة.
وأرجع آخرون الظاهرة الغريبة إلى هرب الطيور من منطقة حدث فيها خلل بيئى كبيرة أو كارثة مناخية، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
واعتبر فريق آخر هذا التجمع الكبير للطيور مؤشرًا على احتمال هبوب عاصفة أو إعصار، نظرًا لمشاهدة كثيرين تدفقًا كبيرًا للطيور إلى المكسيك مؤخرًا.
وذكرت تقارير محلية أن التفسير العلمى الوحيد لهذا الوحيد لهذا الظهور لكبير للطيور، يرجع إلى أن هذه الشهور تمثل موسم التكاثر بالنسبة لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظاهرة غريبة.. أسراب من الطيور تغزو المكسيك (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.