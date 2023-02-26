متجمد منذ 3500 عام وجثته سليمة.. تشريح دب بنى لأول مرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكسيم تشيبراسوف، رئيس المختبر فى متحف "لازاريف ماموث" فى الجامعة الفيدلاالية الشمالية الشرقية فى ياكوتسك بشرق سيبيريا، أن هذا الاكتشاف فريد تمامًا، جسد كامل لدب بنى قديم.

وعثر عليه رعاه الرنة على أنثى الدب فى عام 2020، حيث كانت أعضاء منها تبرز من التربة المتجمدة فى جزيرة بولشوى لاياكوفسكى، وهى جزء من أرخبيل سيبيريا، على بعد حوالى 4600 كيلومتر شرق موسكو.

وساعدت درجات الحرارة بالغة البرودة فى الحفاظ على الأنسجة الرخوة للدب لمدة 3460 عامًا، بالإضافة إلى بقايا ريش طيور ونباتات، كانت ملتصقة بجسده.

ويبلغ طول الدب 1.55 مترًا، بينما يزن ما يقرب من 78 كيلوجرام، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" البريطانية.

وقال تشيبراسوف: "للمرة الأولى سقطت جثة ذات أنسجة رخوة فى أيدى العلماء، مما أتاح لنا الفرصة لدراسة الأعضاء الداخلية وفحص الدماغ، وإجراء مجموعة من الدراسات الخلوية والميكروبيولوجية والفيروسية والجينية"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتابع: "كان النسيج الوردى والدهن الأصفر للدب مرئيًا بوضوح عندما قام الفريق بتشريح الوحش القديم".

وقام العلماء أثناء تشريح الدب بنشر جمجمته باستخدام مكنسة كهربائية لشفط غبار عظام الجمجمة قبل استخراج الدماغ.

وأشار تشيبراسوف إلى أن التحليل الجينى أظهر أن الدب لا يختلف فى الحمض النووى للميتوكوندريا عن الدب الحديث من شمال شرق روسيا.

والميتوكوندريا هى أجزاء مهمة من الخلايا، لأنها تأخذ المواد الغذائية وتصنع الطاقة التى يمكن أن تستخدمها باقى الخلية.

ولفت تشيبراسوف إلى أن الدب كان يبلغ من العمر 2 أو 3 سنوات، حين مات من إصابة فى العمود الفقرى.