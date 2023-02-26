حتى يدخل رمضان وقلبه مضىء.. الإفتاء: يَجدر بالمسلم أن يحاسب نفسه فى شعبان

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه يَجدُرُ بالمسلم فى شعبان أن يحاسب نفسه على ما قدَّم طوال العام، فإن كان خيرًا شكر الله تعالى، وإن وجد تقصيرًا ومعصية نظر إلى أعماله واستغفر ربه وتاب، حتى يدخل رمضان وقلبه مضىء وفيه كل المعانى الروحية الطيبة.





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