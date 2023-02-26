بشاشة قابلة للتدوير.. موتورولا تقدم نموذجا لهاتفها الجديد «Rizr Rollable»

جدة - نرمين السيد - وتُطور موتورولا رؤيتها الخاصة فى تصميم الهواتف المميزة بشاشات قابلة للطى، ولقد كشفت الشركة خلال فعاليات مؤتمر برشلونة السنوى عن هاتف يضم شاشة قابلة للتدوير بتصميم آلى، ولذلك لن يحتاج المستخدم لتدوير أو فتح الشاشة بشكل دور.

ويظهر هاتف Motorola Rizr Rollable بتصميم أصغر عند الطى، بينما يظهر بحجم الهاتف التقليدى عند فتح الشاشة.

ويضم الهاتف شاشة POLED بحجم 5 إنش، كما يتميز بأبعاد 15:9، لذا يتميز الهاتف بتصميم صغير الحجم، ومع تمديد الشاشة يتميز الهاتف صغير الحجم، ومع تمديد الشاشة يتميز الهاتف بحجم 6.5 إنش، وأبعاد 22:9.