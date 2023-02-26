جدة - نرمين السيد - وتُطور موتورولا رؤيتها الخاصة فى تصميم الهواتف المميزة بشاشات قابلة للطى، ولقد كشفت الشركة خلال فعاليات مؤتمر برشلونة السنوى عن هاتف يضم شاشة قابلة للتدوير بتصميم آلى، ولذلك لن يحتاج المستخدم لتدوير أو فتح الشاشة بشكل دور.
ويظهر هاتف Motorola Rizr Rollable بتصميم أصغر عند الطى، بينما يظهر بحجم الهاتف التقليدى عند فتح الشاشة.
ويضم الهاتف شاشة POLED بحجم 5 إنش، كما يتميز بأبعاد 15:9، لذا يتميز الهاتف بتصميم صغير الحجم، ومع تمديد الشاشة يتميز الهاتف صغير الحجم، ومع تمديد الشاشة يتميز الهاتف بحجم 6.5 إنش، وأبعاد 22:9.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشاشة قابلة للتدوير.. موتورولا تقدم نموذجا لهاتفها الجديد «Rizr Rollable» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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