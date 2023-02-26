أخلاقنا الجميلة.. رعاية كبار السن (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، رعاية كبار السن.
ويحتاج كبار السن إلى الشعور بالمزيد من الحب بواسطة الأفراد حولهم، لأجل مساعدتهم على البقاء فى حالة من النشاط.
ويجب على الأفراد لأجل رعاية كبار السن بضرورة الاستعداد لحالات الطوارئ وتجيهز مجموعة الإسعافات الأولية.
ونصح الأطباء بضرورة ممارسة هؤلاء للتمارين الرياضية أو التحرك فى نطاق قريب للحفاظ على حركة ومرونة المفاصل.
ويفضل الاهتمام بالمسنين سواء صحيا وجسديا ونفسيا، أى متابعة الأعراض التى تظهر على هؤلاء ثم التواصل مع الطبيب المختص.
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