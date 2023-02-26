فطيرة «مدهونة بالذهب» بسعر 10 آلاف روبية فى الهند (صورة)

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جدة - نرمين السيد - ابتكر مطعم يدعى "House of Dosas" فى منطقة "Banjara Hills" فى حيدر أباد فى تيلانجانا، فطيرة شهية باهظة الثمن.
وحرص المطعم على تبديل الزبدة بالذهب لطلاء "الدوسا" أى الفطيرة، كما يشهد المطعم تكسدا من قبل الأفراد لأجل الحصول على قضمة منها وخصوصا فى عطلات نهاية الأسبوع، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأشار المطعم إلى أنه بعد صنع الدوسا على المقلاة، يتم تغطيتها بـ 24 قيراطا من الذهب الخالص، وفقا لـ "News18".
ويأتى الفطير مزودا مع الكاجو المقلى واللوز والسمن النقى والصلصة المصنوعة من الفول السودانى والطلاء الذهبى، وذلك بسعر يصل إلى 10000 روبية.
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