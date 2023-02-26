«الحالات بصوت».. ميزة جديدة فى واتساب

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أنه يمكن مشاركة الحالة بصوت المستخدم، لتصبح تلك الإضافة بين مجموعة من الميزات التى تهدف لتحسين تجربة المستخدم على التطبيق.

وتمكن ميزة واتساب الجديدة المستخدمين من تسجيل ومشاركة الرسائل الصوتية لمدة تصل إلى 30 ثانية.

ومن خلال ميزة واتساب، يمكن الاستماع إلى تلك الرسائل الصوتية قبل نشرها فى "الاستورى" مع إمكانية حذفها.

وتعتبر ميزة "القصص بصوت" قيد التطوير مع إتاحتها للأشخاص لدى مستخدمى هواتف Android وiOS، وذلك وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى.