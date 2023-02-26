داخل ثلاجة.. العثور على ساقى عارضة أزياء صينية بعد اختفائها

جدة - نرمين السيد - وبعد اختفاء عارضة الأزياء "آبى تشوى" بدأت الشرطة الصينية فى عمليات بحثها حتى تفاجئت بوجود ساقيها داخل ثلاجة.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه بعد اختفاء عارضة الأزياء فى حادث غريب، كشفت التحقيقات عن عثور قوات الشرطة على ساقيها فى الثلاجة بعد أيام من اختفائها، كما عثرت على أنسجة بشرية فى أوانى الحساء عندما دخلت عقارا سكنيا أثناء بحثهم عنها.
وألقت الشرطة القبض على أصهار عارضة الأزياء للاشتباه فيهم بهونج كونج، كما عثرت على أدوات مستخدمة فى تقطيع أوصال الجثث والقفازات والأقنعة، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".
وحتى الآن لم تكشف الشرطة عن العثور على رأسها أو يديها، مشيرة إلى أنها كانت فى نزاعات مالية مع أحد الأطراف مؤخرا.
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