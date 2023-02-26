بحلول 2024.. سامسونج تطرح 6 هواتف قابلة للطى

جدة - نرمين السيد - وتعتبر سامسونج واحدة من أهم الشركات المنافسة فى سوق الهواتف القابلة للطى، وتستمر الشركة فى إطلاق إصدارات حديثة 2024.

وأشارت التقارير إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق 6 هواتف جديدة العام المقبل، وهى: ( Galaxy Z Flex، وZ Fold Ultra، وZ Flip Ultra، Z Tab)، بالإضافة إلى إصدارات الشركة الرئيسية من هواتف (Galaxy Z Fold وGalaxy Z Flip).

ومن المتوقع أن تأتى الإصدارات الحديثة بعلامة Z Ultra التجارية تأتى بشاشات سامسونج بدقة 4K، بينما تأتى الإصدارات المميزة بالعلامة التجارية Z بجودة عرض QHD فى شاشة مطورة من BOE.

ويأتى الهاتف بعلامة Z Flip بشاشة سامسونج بدقة 2K أو من BOE بدقة FHD.