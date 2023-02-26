جدة - نرمين السيد - وقال قرنى، خلال مداخلة فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى: "كشفنا أكثر من 50 هيكلا من السلاحف ما بين كاملة ومكسرة، ويوجد تنوع فى شكل الهياكل الموجودة، وهذه المنطقة من المناطق البِكر التى بدأنا العمل عليها حديثا، بحثنا كثيرا واستغرقنا فترة حتى نكتشف هذه الحفرية".
وأضاف: "نعمل على اكتشاف الحفريات الفقارية بالخارجة منذ 5 سنوات".
وأوضح أن الفريق الموجود فى هذه المنطقة مصرى 100%، ونحدد عمر الهيكل أو الحفرية من خلال المكان الجيولوجي، والعمر الجيولوجى نحدده عن طريق عمل متخصص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشاف سلحفاة عمرها 70 مليون سنة بمصر.. أستاذ جيولوجيا يكشف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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