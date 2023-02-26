اكتشاف سلحفاة عمرها 70 مليون سنة بمصر.. أستاذ جيولوجيا يكشف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقال قرنى، خلال مداخلة فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى: "كشفنا أكثر من 50 هيكلا من السلاحف ما بين كاملة ومكسرة، ويوجد تنوع فى شكل الهياكل الموجودة، وهذه المنطقة من المناطق البِكر التى بدأنا العمل عليها حديثا، بحثنا كثيرا واستغرقنا فترة حتى نكتشف هذه الحفرية".

وأضاف: "نعمل على اكتشاف الحفريات الفقارية بالخارجة منذ 5 سنوات".

وأوضح أن الفريق الموجود فى هذه المنطقة مصرى 100%، ونحدد عمر الهيكل أو الحفرية من خلال المكان الجيولوجي، والعمر الجيولوجى نحدده عن طريق عمل متخصص.