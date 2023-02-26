الإفتاء توضح كيفية حساب ثلث الليل ونصفه

جدة - نرمين السيد - وقالت إن حساب الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وما بين هذين الوقتين هو الليل، ولمعرفة نصفه يحسب عدد الساعات بين الوقتين -وقت المغرب ووقت الفجر- ويقسم على اثنين، ثم تضاف قيمة النصف إلى وقت المغرب، فيخرج منه وقت نصف الليل، أو يقسم أثلاثًا ثم تضاف قيمة الثلث إلى وقت المغرب فيخرج وقت ثلث الليل.

وتابعت أن لو كان المغرب عند الساعة الخامسة مساءً مثلًا، وكان الفجر عند الساعة الخامسة صباحًا؛ فإنَّ الزمن بينهما فى هذه الحالة يساوى 12 ساعة، ونصفه 6 ساعات، وثلثه 4 ساعات.

وأكدت أنه يكون نصف الليل حينئذٍ بإضافة 6 ساعات من وقت المغرب؛ أي: عند الساعة الحادية عشرة مساءً، ويكون ثُلُث الليل الأول بإضافة 4 ساعات من وقت المغرب؛ أي: ينتهى عند الساعة التاسعة مساءً، وثُلُث الليل الثانى من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الواحدة صباحًا، وثُلُث الليل الأخير من الساعة الواحدة صباحًا إلى أذان الفجر عند الخامسة صباحًا، وهكذا.