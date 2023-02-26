حالة نادرة.. أمريكية تلد توأمين من نوع خاص

جدة - نرمين السيد - وسبق لألبا أن أنجبت توأمين صبى وفتاة يدعيا لوكا وليفى.

ويمثل هذا النوع النادر 1% من جميع المواليد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وينطوى على مضاعفات ومخاطر عالية.

وأوضح المستشفى فى بيان أن الفريق أجرى رعاية مستمرة قبل الولادة، بما فى ذلك مراقبة الأجنة عدة مرات فى اليوم للتأكد من بقائها فى حالة جيدة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأشارت الطبيبة راشيل سينكى، الأخصائية فى الأمراض النسائية والتوليد إلى أن هذا النوع من الحمل يعرض التوائم للخطر، بسبب وجود فرص لتشابك الحبال السرية، إلا أن ألبا استطاعت مواجهة كل الصعاب.