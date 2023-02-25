بتصميم داخلى قابل للإزالة.. نوكيا تكشف عن أحدث هواتفها الذكية «جى 22»

جدة - نرمين السيد - وأطلقت "نوكيا" هاتفها الجديد "جى 22" فى برشلونة، ويتميز بتصميم داخلى قابل للإزالة، بما يسمح فك المكونات الداخلية واستبدالها بما فى ذلك البطارية والشاشة ومنفذ الشحن بسهولة.

وتوفر الشركة قطع غيار أصلية متاحة بشكل سهل لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى خيارات الإصلاح الاحترافية ذات الأسعار المعقولة.

وأشار آدم فيرجسون، مسؤول التسويق فى شركة "إتش إم دى جلوبال"، الشركة المصنعة لـ "نوكيا"، إلى أنه تم تصميم "نوكيا جى 22" الجديد الجديد بشكل هادف هادف مع تصميم قابل لل الجديد الجديد بشكل هادف هادف مع تصميم قابل للإصلاح بحيث يمكن الاحتفاظ به لفترة أطول، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

يتكون "جى 22" جزئيًا من البلاستيك المعاد تدويره ويحتوى على شاشة 6.53 بوصة وبطارية كبيرة السعة وكاميرا 50 ميجابكسل، وماسح ضوئى لبصمات الأصابع، ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد 12".

وتأمل شركة نوكيا فى ركوب موجة رغبة المستهلك فى الحصول على أجهزة تدوم لفترة طويلة، مع أقل عدد ممكن من الأعطال.