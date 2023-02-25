بالذكاء الاصطناعى.. ميتا تطرح نموذج اللغة الخاص بها على فيسبوك لمنافسة GPT

جدة - نرمين السيد - ويطلق على هذا النموذج اسم "LLaMA"، ويمكنه إنشاء محادثات شبيهة بالبشر عن طريق الإكمال التلقائى لسلاسل النص، تمامًا مثل روبوتات الدردشة الأخرى التى تعمل بالذكاء الاصطناعى. وأوضحت ميتا أنه يمكن أن يعمل بكفاءة أكبر من نماذج اللغات الكبيرة الأخرى، وسيتطلب أجهزة معالجة أقل. ومن المتوقع أن يتفوق نموذج LLaMA على GPT-3 فى معظم المعايير، بالرغم من كونه أصغر بعشرات مرات، كما أنه من المتوقع أن يساعد هذا النموذج فى إضفاء الطابع الديمقراطى على الوصول إلى نماذج اللغة الكبيرة LLM، ودراستها، حيث يمكن تشغيلها على وحدة معالجة رسومات GPU واحدة.

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