العناية الإلهية تنقذ سائق شاحنة بأمريكا من الموت

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، حيث كان سائق الشاحنة قد خرج من السيارة غير مدرك لاقتراب قطار منه، وقد ساعده ضابط شرطة على الفور فى النجاة بروحه.
وصرخ الشرطى فى السائق طالبًا منه النزول قبل أن يدهس القطار الشاحنة وفقًا لتقرير أخبار 12 الأمريكية.
كان السائق قد سلك طريقا خاطئا فى أثناء توصيل أنابيب التيتانيوم فى صناديق خشبية تابعة لـ Bowline Power Plant.
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