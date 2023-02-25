Xiaomi 13 Ultra.. هاتف جديد بقدرات تصوير فائقة

جدة - نرمين السيد - ووفق موقع Techgoing المتخصص فى الشأن التقنى، يحمل الهاتف الجديد اسم Xiaomi 13 Ultra، ومن أبرز مميزاته الكاميرا الخلفية والتى تشبه إلى حد كبير تصميم هواتف Xiaomi 12S Ultra، كما أنها مدعومة من شركة لايكا Leica الألمانية.

ومن المقرر طرح الهاتف للمستهلكين فى الأسواق العالمية مطلع مارس المقبل، وسيدعم هاتف Xiaomi 13 Ultra العمل مع معالج كوالكوم، وسيأتى بشاشة منحنية من طراز Samsung 2K E6.

وتدعم الكاميرات الخلفية (وعددها 4) ميزة التركيز التلقائى للشاشة، وبها مستشعر dTo، فيما تتمز البطارية بقدرات شحن سريعة تصل لـ 90 وات.

حول ذاكرة الهاتف، أوضح الموقع التقنى أنها ستصل إلى 16 جيجابايت بالنسبة للوصول العشوائى، أما سعة التخزين الداخلية ستصل إلى 512 جيجابايت.