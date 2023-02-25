اليابان تنظم كأس العالم لجمع القمامة

جدة - نرمين السيد - الحكاية بدأت 2008 عندما أصبح جمع القمامة فى اليابان "لعبة شعبية"، وتحولت لمسابقة محلية ثم عالمية، تدعى "سبوغومى"، وهى اختصار لكلمتى "سبورت" أى الرياضة و"غومى" أى القمامة باللغة اليابانية.
يشارك فى كأس العالم للقمامة 20 فريقا من عدة دول أمريكا، كندا، جنوب إفريقيا، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، الفلبين، ومصر.
وتقام المسابقة لمدة ساعة واحدة فقط، كل فريق يضم من 3 إلى 5 لاعبين.
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