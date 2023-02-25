5 خرافات وشائعات عن الزلازل «احذر تصديقها» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" 5 خرافات وشائعات عن الزلازل (احذر تصديقها)

ومن ضمن الشائعات، خرافة شعور الحيوانات، حيث تتصرف بشكل غريب قبل الزلازل نتيجة التوقع، والحقيقة أنه من المستحيل الجزم بقدرة الحيوانات على ذلك.

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