قوارب «نهر أبى الرقراق».. متعة التنقل بين سلا والرباط بالمغرب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعلى مياه نهر "أبى رقراق" المتعرج فى المغرب والذى يفصل بين مدينتى سلا والرباط، تنقل القوارب الخشبية الزرقاء الصغيرة الناس من ضفة إلى أخرى، وهذا تقليد قديم متوارث عبر الأجيال.

ويقول أصحابُ القوارب، إنهم فخورون بالتمسك بهذا التقليد الذى يعد تذكيرا بالماضى الذى لم تكن قد بنيت فيه الجسور او أستخدمت وسائل النقل الحديثة الأخرى.

ويقول محمد صاحب مركب لنقل المسافرين ويبلغ من العمر 53 عاما، ويؤدى هذا العمل منذ أن كان طفلا: "نعمل على توصيل الناس بين الضفتين، نحافظ على مهنتنا منذ قديم الأزل، فهى وسيلة توصيل سهلة ومريحة، ويتم استخدام الخدمة فى الغالب من قبل السياح الذين يتطلعون إلى رؤية قلعة الوادى القريبة والتى يعود تاريخها إلى قرون، كما أنه لايزال هناك العديد من المغاربة الذين يقومون برحلاتهم اليومية عبر النهر".