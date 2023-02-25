دراسة تكشف أخطر تطبيقات التواصل فى التجسس

جدة - نرمين السيد - وفق "ديلى ميل" فإن أغلب مواقع التواصل تتبع بيانات المستخدمين، ويأتى فى مقدمتها "تيك توك"، والذى يضم مليار شخص حول العالم.

وجاء فى دراسة أجرتها شركة Internet 2.0 للأمن السيبرانى، يجمع برنامج التتبع فى تطبيق تيك توك بيانات المستخدمين، والمعلومات المسجلة على الجهاز فيما يتعلق بـ شبكة wi-fi وبطاقة Sim.

وعلى عكس التوقعات جاء تطبيق فيسبوك ضمن الأكثر أمانا، من بين 22 تطبيقا بما فيهم إنستجرام، وتويتر، وسناب شات.

وحذرت الدراسة من خدمة البريد الإلكترونى فى Outlook، حيث احتلت المرتبة الـ 5 بـ 35.9 وسبعة متتبعين، ثم موقع "إنستجرام" و"تويتر" و"سناب تشات" وLinkedIn.

ووفق الدراسة يستخدم خدمة البريد الإلكترونى نحو 400 مليون مستخدم على مستوى العالم، فيما جاءت خدمة المراسلة Signal أفضل من واتس آب بمراحل.