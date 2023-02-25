طائرة بالكهرباء فى معرض أستراليا الدولى

جدة - نرمين السيد - وتعرض شركة "دوفتيل" ابتكارها الجديد، وهو طائرة صغيرة مزودة بمحرك يعمل بالكهرباء وتحمل بطاريات.
وأكدت راتشيل باريت، مديرة العمليات التجارية فى الشركة الأسترالية، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الابتكار يعد "ثورة فى عالم الطيران"، حيث سيخفض بشكل كبير تكاليف النقل الجوى، إضافة إلى تأثيراته الإيجابية على البيئة والمناخ.
وأوضحت أن الشركة تخطط لإطلاق أول رحلة تجريبية لطائرة كهربائية خلال عام 2024.
وأضافت: "عندما تحول طائرة إلى العمل بالكهرباء فإنك تخفض 40 بالمئة من تكاليف التشغيل".
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