مدينة العشاق التاريخية باتت موحلة (صور)

جدة - نرمين السيد - وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورا أظهرت الممرات التى تغنى عليها العشاق لسنوات طوالـ وقد باتت موحلة، وفق "العين الإخبارية".
وامتنعت سيارات الأجرة المائية من العمل، وكذلك سيارات الإسعاف التى كانت تتنقل بين قنوات المدينة بسبب انخفاض المياه، وعدم تساقط الأمطار، على مدار الأشهر الماضية.
وقالت منظمة ليجامبيانتى، المتخصصة فى شؤون البئية إن الأنهار الإيطالية تواجة أزمة كبرى ونقصا حادً فى المياه، مشيرة إلى انخفاض نسبة المياه فى نهر بو الأطول فى البلاد بنسبة 61%.
وبينت أن العجز المائى فى إيطاليا يزيد منذ شتاء 2020، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة إلى 50 يوما متصلة من الأمطار لاستعادة الوضع.
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