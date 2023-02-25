جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أنه يجوز للسائل شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحَوْل على ماله الذى بلغ النِّصاب إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها فى سدِّ احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحَوْل التالى إلا وقد أخرجها كلَّها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.