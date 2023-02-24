افتتاح مهرجان الطائرات الورقية العملاقة بالكويت

جدة - نرمين السيد - افتتح الفريق الكويتى للطائرات الورقية، اليوم الجمعة، المهرجان الخليجى الأول (أنا الخليجى) بإطلاق 60 طائرة ورقية عملاقة بمنطقة الصبية بمشاركة فريقين مماثلين من سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة على أن يستمر لمدة يومين خلال أيام العيد الوطنى ويوم التحرير.





وقال رئيس الفريق الكويتى، المشارك فى المهرجان المهندس، عمر بوحمد، إن إطلاق الطائرات يأتى ضمن فعاليات الفريق التطوعى، تزامنا مع احتفالات الأعياد الوطنية الكويتية، حيث يعد مهرجان "أنا خليجى"، الأول الذى يجمع محبى الطائرات الورقية العملاقة من دول الخليج لرفع طائرات عملاقة تحمل وترمز إلى أعلام الكويت ودول مجلس التعاون.

وأضاف بوحمد، أنه بمناسبة العيد الوطنى والتحرير، سيتم رفع وإطلاق طائرات ورقية عملاقة ترمز إلى دولة الكويت، منها مجسمات للأعلام القديمة والحديثة، إضافة إلى فقرات ترفيهية وفنية ومسابقات.

وتابع بأن الطائرات الورقية التى تم إطلاقها اليوم، تتسم بطابع الوطنية والهوية الكويتية، من خلال عرض ألوان علم الكويت، إضافة لطائرة صممت بطريقة تدمج التراث الشعبى الكويتى القديم بالحديث.

وعن الطائرات المشاركة فى الاحتفال، ذكر أن أشكال الطائرات مستوحاة من البيئة الكويتية والتراث الشعبى الكويتى، مثل الطنططل وبواق العيش والسعلو والفسكرة والإخطبوط.

ولفت إلى أن طول الطائرة الواحدة يتراوح ما بين 3 أمتار و50 مترا فى حين يسعى الفريق إلى تحقيق رقم قياسى عالمى من خلال الطائرة الورقية الدوارة التى يطلق عليها اسم "عين الكويت" التى يبلغ قطرها 50 مترا مربعا وهى أكبر طائرة ورقية فى العالم صممت على شكل علم الكويت.

يذكر أن فريق الكويت للطائرات الورقية مكون من 25 عضوا من المواطنين الهواة، وله مشاركات محلية وخليجية وعالمية منذ تأسيسه عام 1995.