دار نهر الحب.. مركز لاستضافة مرضى السرطان مجانا بالقاهرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بالغناء والضحك ومشاركة الآلام، تقضى مريضات السرطان الوقت فى دار نهر الحب، وهو مركز خيرى فى مصر يوفر مكانا لاستضافة وإعاشة مرضى السرطان القادمين من المحافظات، ودعمهن أثناء تلقيهن العلاج بالقاهرة.





وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دار نهر الحب.. مكرز لاستضافة مرضى السرطان مجانا بالقاهرة».

الدار الخيرى الذى أسسته 3 متقاعدات، كان يقتصر على استضافة مريضات السرطان فقط منذ عام 2010، قبل التوسعة التى شملت دارا أخرى للرجال منذ عام 2015.

وقالت خضرة عبدالمحسن خلاف، إحدى مؤسسات الدار: «إحنا 3 سيدات طلعنا على المعاش ففكرنا نعمل عمل خيرى، وفتحا دارا لضيافة مرضى السرطان بالمجان، نستقبل المريضات ومعهن مرافق بجواب خاص وجه لدار نهر الحب».

وأضافت إحدى مؤسسات الدار: «نقدم الخدمات الاجتماعية للنزلاء، حيث يقيموا ويحصلون على 3 وجبات يوميا، ولدينا سيارة تنقلهم إلى المستشفى ثم تعيدهم إلى المستشفى».