وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دار نهر الحب.. مكرز لاستضافة مرضى السرطان مجانا بالقاهرة».
الدار الخيرى الذى أسسته 3 متقاعدات، كان يقتصر على استضافة مريضات السرطان فقط منذ عام 2010، قبل التوسعة التى شملت دارا أخرى للرجال منذ عام 2015.
وقالت خضرة عبدالمحسن خلاف، إحدى مؤسسات الدار: «إحنا 3 سيدات طلعنا على المعاش ففكرنا نعمل عمل خيرى، وفتحا دارا لضيافة مرضى السرطان بالمجان، نستقبل المريضات ومعهن مرافق بجواب خاص وجه لدار نهر الحب».
وأضافت إحدى مؤسسات الدار: «نقدم الخدمات الاجتماعية للنزلاء، حيث يقيموا ويحصلون على 3 وجبات يوميا، ولدينا سيارة تنقلهم إلى المستشفى ثم تعيدهم إلى المستشفى».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار نهر الحب.. مركز لاستضافة مرضى السرطان مجانا بالقاهرة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.