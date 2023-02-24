كيف تكتسب مهارات سوق العمل المناسبة؟.. متخصص يوضح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سعيد الزغبى مدرب تنمية الموارد، إنّ الطب والهندسة والصيدلية من المهن التى لم ولن تتغير ومازال العالم فى احتياج إلى أطباء، وهو ما أثبتته تداعيات جائحة كورونا فى عام 2020.





وأضاف الزغبى، فى تصريحات لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «العالم يتغير ويجب أن نؤمن بذلك، حتى الوظائف التى لن تتغير فإن ممارسيها فى حاجة إلى الاطلاع على التطورات ذات الصلة».

وتابع: «لدينا 27 جامعة حكومية موجودة فى مصر بالإضافة إلى 12 جامعات أهلية منهم 4 جامعات دولية، وكل ذلك موجود على المواقع الإلكترونية، وبالتالى فإن الشباب عليهم زيارة موقع كل جامعة للإطلاع على المواد التى يتم تدريسها».

وواصل: «خريجو الثانوية العامة يجب ألا يتجهوا اتجاه الأهالى ذاته مع تجاهل رغبته، فالشاب ملزم بالبحث والقراءة ومعرفة أين تتجه ميوله، وعندما ندخل الجامعة لا يجب أن نهتم بالدراسة فقط، يجب أن ننمى مواهبنا العقاد كان حاصلا على الابتدائية ومع ذلك كتب عددا ضخما من الكتب، يجب أن يحصل طلابنا على الكورسات وحضور دورات تدريبية من أماكن معتمدة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أن الإجازات الصيفية لا يجب تخصيصها للعطلات فقط، لكن يجب أن نتدرب ونشارك فى المؤتمرات المختلفة لاكتساب الخبرات».