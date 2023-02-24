بعد قتل المصورة.. المحكمة تسمح بإعادة تصوير فيلم «راست»

جدة - نرمين السيد - ووفقا للعربية نت، وافق بالدوين على بعض الشروط التى حددتها المحكمة، بما فيها حظر استخدام الأسلحة النارية وشرب الكحول. وسيتمكن كذلك من استئناف تصوير الفيلم.

ويواجه الممثل البالغ 64 عاما، الملاحق جنائياً فى ولاية نيو مكسيكو شأنه فى ذلك شأن مسؤولة الأسلحة فى الفيلم هانا غوتيريز ريد، احتمال فرض عقوبة بالسجن 18 شهرا.

وشهد موقع تصوير فيلم "راست" فى مزرعة فى نيو مكسيكو، مأساة بعدما شغّل بالدوين سلاحاً نارياً كان من المفترض أن يحتوى على رصاصات غير محشوة، لكنّه أخرج طلقات نارية حية أودت بحياة مديرة التصوير هالينا هاتشينز البالغة 42 سنة، وأصابت المخرج جويل سوزا بجروح.