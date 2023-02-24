عم سيد.. أشهر عامل فى الحفر على الرخام بباب الخلق (صور)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" ورشة عم سيد بباب الخلق. ويعمل "عم سيد" فى مهنة الحفر على الرخام منذ 30 عاما، حيث يقوم بفتح المحل الخاص به منذ الـ7 صباحا وحتى الـ10 مساء.

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