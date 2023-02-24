«سبيس إكس» توفر الإنترنت للمستخدمين من الأقمار الصناعية

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وأشارت أعلنت "سبيس إكس" إلى إطلاق خدمة "التجوال العالمى" عبر منظومة Starlink التى توفر الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية.
وقالت Starlink فى رسالة تلقاها بعض مستخدميها: "تقوم Starlink باختبار ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بالاتصال بالإنترنت من أى مكان فى العالم تقريبا، خدمة التجوال العالمى ستكلف 200 دولار شهريا إضافة إلى ثمن معدات Starlink الأساسية والتى تبلغ قيمتها 599 دولارا".
ولفتت Starlink فى رسالتها للمستخدمين إلى "أن سرعات الإنترنت عبر الخدمة الجديدة ستكون عالية، لكن وفى بعض الفترات قد ينقطع الاتصال أو تقل سرعته، لكن الخدمة ستتحسن بشكل ملحوظ مع مرور الوقت".
ونظرا لأن خدمات الشركة غير مطروحة فى كل البلدان حاليا، فإن القائمون على Starlink يعملون للحصول على الموافقات التنظيمية لتعمل الخدمة فى عدة بلدان إضافية مثل الهند وباكستان وكمبوديا.
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