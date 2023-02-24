الذكاء الاصطناعى وتحديات التطبيق

جدة - نرمين السيد - وبحسب استطلاع لمركز بيو للأبحاث، فى ديسمبر الماضى، فإن أغلب الأميركيين، أصبحوا على دراية بالطرق الشائعة التى يتعاملون من خلالها مع الذكاء الاصطناعى يوميا، ومنها روبوتات المحادثة.

البحث توصل إلى أن 27% ممن خضعوا للدراسة، تفاعلوا مع الذكاء الاصطناعى أكثر من مرة فى اليوم، بينما 28% أوضحوا أنهم تفاعلوا مرة واحدة فى اليوم، فى وقت أشار فيه 44% إلى أنهم لا يستخدمون الذكاء الاصطناعى بشكل منتظم.

وبسحب "سكاى نيوز"، فإن هنا قلقا من تأثير الذكاء الاصطناعى، على حياتنا اليومية، وهذا ما أظهره 31% أبدوا قلقا من تأثيرها، فى مقابل 21% عبروا عن حماسهم أكثر من خشيتهم من استخدام الذكاء الاصطناعى بشكل متنامى، فى حين أن 46# أبدوا مزيجا متساويا من مشاعر القلق والحماس.

استخدام الذكاء الاصطناعى:

- ويعمل الذكاء الاصطناعى فى روبوتات المحادثة لخدمة العملاء (65%).

- كاميرات الأمان التى تتعرف إلى الوجوه (62%).

- توصيات قائمة تشغيل الموسيقى المفضلة (57%).