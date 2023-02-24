أيرلندا.. دجاجة لديها سجل عنيف تقتل رجلا

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "فوكس نيوز" فإن الجرمية الدموية وقعت العام الماضى، فى شهر أبريل، وتبين أن الدجاجة تسببت فى مقتل شخص، إذ لديها سجلا عنيفا فى التعامل مع البشر.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا الضحية ويدعى "جاسر كروس" يصيح بكلمة "الدجاجة" ويكررها قبل أن يكتشفوا وفاته وجسده ملطخا بالدماء.

وجاء فى تقرير الطب الشرعى، أن الدجاجة اعتدت فى وقت سابق على طفل وألحقت به أضرارًا بالغة، مبينا أن ذيلها محدب، وسيقانها طويلة، وأرجلها مسكوة بالريش.

وقد عثر على جثة الرجل ـ الذى امتلك الدجاجة بعد اعتدائها على طفل ـ وبها ثقب كبير، أفضت التحقيقات إلى أنها السبب الرئيسى فيه.