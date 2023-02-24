فى ذكرى العملية الروسية.. برج إيفل يضيء بألوان علم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتوجهت عمدة باريس، آن هيدالجو، ونوابها، وشخصيات أوكرانية إلى ساحة "حقوق الإنسان" فى "تروكاديرو" بباريس مساء أمس، ليشهدوا إضاءة برج إيفل بألوان علم أوكرانيا تكريما وتضامنا مع الشعب الأوكرانى المناضل.

ويأتى هذا الإجراء الرمزى بعد مرور عام على بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا والتى شنتها روسيا فى 24 فبراير 2022، للتأكيد على دعم فرنسا الثابت للشعب الأوكرانى.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تقرر فيها مدينة باريس إضاءة برج إيفل بألوان علم أوكرانيا، حيث أضيء برج إيفل بالأزرق والأصفر لثلاث أمسيات متتالية فى فبراير 2022.

وخلال عرض الألعاب النارية التقليدى فى 14 يوليو، تم إطلاق صواريخ صفراء وزرقاء، مع عرض العلم الأوكرانى على برج إيفل، تضامنا مع أوكرانيا فى مواجهة العمليات العسكرية الروسية.