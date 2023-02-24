الصين تطلق قمرا جديدا للاتصالات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن أُطلق القمر الصناعى "تشاينا سات 26" على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بى" وبشكل أساسى، سيوفر القمر الصناعى خدمات النطاق العريض عالية السرعة للمحطات الثابتة وكذلك المحطات المركبة على المركبات والمحمولة على متن السفن والمحمولة جوا. وقالت الوكالة الصينية إن عملية الإطلاق تمثل المهمة الـ463 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش".

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