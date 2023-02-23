أول مدربة كرة قدم رجال.. كابتن فايزة كرمها الرئيس وتحلم بالمونديال «فيديو»

جدة - نرمين السيد - فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، جذبها لعب الصبية من جيرانها كرة القدم فى الشارع، ليبدأ شغفها برياضة غير مألوفة حينذاك للسيدات، لتصبح فيما بعد أول مدربة كرة قدم رجال فى مصر.





ولم تعبأ فايزة حيدر وهى طفلة بأصولها الصعيدية التي تنحدر من محافظة الأقصر، ولا بتهديد جدها بأخذها من والدتها بعد موت الأب، واستمرت فى رحلتها مشيا على قدميها مسافة ساعة ذهابا إلى التدريب، متحديا قلة الماديات من جانب وتضييق الأسرة عليها من جانب آخر.

وأصبح اسم فايزة حيدر واحدا من الأسماء الهامة فى مجال كرة القدم بعد جهودها ونجاحاتها التى حققتها لتألق اسمها.

فايزة حيدر هى فتاة صعيدية تعيش فى حلوان، فى الثلاثينات من عمرها، اكتشفت موهبتها منذ الصغر عند لعبها فى "الشارع" كرة القدم مع جيرانها.

وقررت استغلال موهبتها وبدأت السعى وراء حلمها حتى فازت بالعديد من النجاحات فى لعبة كرة القدم، حتى أصبحت أيقونة مصرية فى الكرة النسائية.

سعت فايزة حيدر جاهدة لأجل تحقيق حلمها وهو الانضمام للفرق للعب كرة القدم، بالرغم من الصعوبات التى واجهتها وكان أهمهم رفض أمها خوفا من تهديد الجد بأخذها بعد وفاة والدها.

وكانت فايزة تحرص على الذهاب لأماكن التدريب سيرا على الأقدام لعدم منحها "أموال" كوسيلة للعقاب، بالإضافة إلى استعانتها بحذائها غير الرياضى "المقطع" لرفض الأهل لشرائها غيره المخصص لكرة القدم، وبسبب ذلك تعرضت للكثير من الانتقادات والتنمر خلال طفولتها.

ولكنها ألقت ذاك وراء ظهرها، وهى تنظر أمامها لترى شىء واحد فقد وهو حلمها "كرة القدم"، وبالفعل حرصت على التدريب والانضمام للفرق للعب كرة القدم حتى تألق اسمها وتم تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عندما حققت المركز الثالث على مستوى العالم مع منتخب مصر لذوى الهمم، ومن هنا تحول الأمر لتصبح مصدر فخر لكل من حولها سواء أسرتها أو أصدقائها حتى أصبحت قدوة للصغار والكبار.

كابتن فايزة هى أول مدربة لفريق كرة قدم للرجال بمصر، والتحقت بنادى حلوان العام فى أول موسم كرة القدم النسائية بمصر عام 1997، واستكملت مسيرتها مع نادى الطيران عام 2003 وفازت ببطولة الدورى لنفس النادى عام 2005، كما أنها أول مصرية تحصل على شهادة معتمدة من الدور الإنجليزى الممتاز فى مهارات التدريب، وغيرها من الإنجازات والتكريمات والنجاحات.

وعند نزولها لتدريب الرجال، واجهت فايزة العديد من الانتقادات ممن حولها سواء الأهل أو اللاعبين، ولكنها نجحت وأثبتت جدارتها، وتحول نظرة السخرية منها إلى فخر وانبهار إثر فوزهم بمختلف المباريات وزيادة كفائتهم.

وبعد أن كانت موهبتها مرفوضة من قبل الأهل والأصدقاء وآخرون، أصبحت سبب فخر بها بعد نجاحاتها وإنجازاتها فى كرة القدم.